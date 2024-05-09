Форвард Милуоки получил разрыв ахиллова сухожилия и будет прооперирован

Форвард Милуоки Бакс Танасис Адетокумбо перенесет операцию.

По информации инсайдера Шемса Чарании, Адетокумбо получил разрыв ахиллова сухожилия и вынужден будет лечь на операционный стол. Сроки возвращения баскетболиста на площадку при этом не сообщаются.

В этом сезоне НБА Адетокумбо провел 34 матча за Милуоки. В среднем он набирал 0,9 очка, 0,4 подбора и 0.5 передачи за 4,6 минуты на площадке.

Танасис - греческий профессиональный баскетболист нигерийского происхождения, играет на позиции легкого форварда. Адетокумбо был выбран на драфте НБА 2014 года командой "Нью-Йорк Никс" под общим 51-м номером.

Милуоки прекратили борьбу в плей-офф. В полуфинале Восточной конференции Бакс уступили Индиане 2:4 в серии.