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НБА назвала MVP сезона 2023-24

Новости баскетбола Сегодня, 04:37
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
НБА назвала MVP сезона 2023-24 Фото: https://twitter.com/nuggets

Игрок Денвер Наггетс стал лучшим игроком сезона 2023-24 в НБА.

Этот баскетболист стал MVP сезона уже в третий раз в своей карьере. До этого он получал это звание в сезонах-2020/21 и 2021/22. В нынешнем сезоне Йокич в среднем набирал 26,4 очка, 12,4 подбора, 9,0 передачи.

Более того, Никола стал вторым игроком в истории после Оскара Робертсона, который набирал более 2000 очков, 900 подборов и 700 передач. Также, Йокич стал 9-м игроком в истории, который является обладателем трех или более призов MVP.

Ранее это удавалось сделать Кариму Абдул-Джаббару (6), Майклу Джордану (5), Биллу Расселлу (5), Уилту Чемберлену (4), Леброну Джеймсу (4), Ларри Берду (3), Мэджику Джонсону (3) и Мозесу (3).

Напомним, что Индиана Пэйсерс очень уверенно обыграла Милуоки 120:98 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. В итоге Индиана выиграла серию со счетом 4:2. Тем самым Пэйсерс оформили свою первую победу в серии плей-офф аж за 30 лет последних лет.

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