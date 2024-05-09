НБА назвала MVP сезона 2023-24

Игрок Денвер Наггетс стал лучшим игроком сезона 2023-24 в НБА.

Этот баскетболист стал MVP сезона уже в третий раз в своей карьере. До этого он получал это звание в сезонах-2020/21 и 2021/22. В нынешнем сезоне Йокич в среднем набирал 26,4 очка, 12,4 подбора, 9,0 передачи.

Более того, Никола стал вторым игроком в истории после Оскара Робертсона, который набирал более 2000 очков, 900 подборов и 700 передач. Также, Йокич стал 9-м игроком в истории, который является обладателем трех или более призов MVP.

Ранее это удавалось сделать Кариму Абдул-Джаббару (6), Майклу Джордану (5), Биллу Расселлу (5), Уилту Чемберлену (4), Леброну Джеймсу (4), Ларри Берду (3), Мэджику Джонсону (3) и Мозесу (3).

Напомним, что Индиана Пэйсерс очень уверенно обыграла Милуоки 120:98 в шестом матче серии первого раунда плей-офф. В итоге Индиана выиграла серию со счетом 4:2. Тем самым Пэйсерс оформили свою первую победу в серии плей-офф аж за 30 лет последних лет.