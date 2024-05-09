Серьезный ультиматум. Вратарь Реала продлит контракт с клубом только при одном условии
Вратарь Реала Мадрида Андрей Лунин продлит контракт с Королевским клубом только при одном условии.
По информации Realmadridexclusivo, Лунин очень хочет сыграть в финале Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд, и поставил клубу ультиматум – он продлит свое соглашение, если выйдет в старте на этот матч всей своей жизни.
Текущий контракт украинца истекает в 2025 году. В нынешнем сезоне 25-летний голкипер сыграл 30 матчей во всех турнирах, из которых 12 - “на ноль”.
Ранее сообщалось, что Реал и Лунин существенно продвинулись в переговорах.
Напомним, что после тяжелой травмы Тибо Куртуа, которую он получил летом, основным голкипером Реала сначала стал арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, но зимой украинец выиграл у него конкуренцию и занял место в воротах “сливочных”.
В финале Лиги Чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Поединок состоится 1 июня на Уэмбли в Лондоне. Ранее команда Карло Анчелотти досрочно стала чемпионом Испании.