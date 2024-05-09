"Тяжелая работа сделана". Усик завершил тренировочный лагерь перед мегабоем против Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик завершил тренировочный лагерь перед боем за статус абсолютного чемпиона против Тайсона Фьюри.

Об этом украинец сообщил в своем аккаунте в Instagram. “Тяжелая работа сделана”, – написал Усик, снабдив запись соответствующим фото.

Усик и Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Тайсоном и украинцем запланирован на 12 или 13 октября 2024 года. В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника Энтони Джошуа.

В мире бокса появится первый абсолютный чемпион впервые с 1999 года, когда Леннокс Льюис победил Эвандера Холифилда. В эпоху четырех чемпионских поясов, это будет первый бой, когда они все будут стоять на кону.