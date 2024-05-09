Серия А назвала лучшего тренера в прошлом месяце
Новости футбола Сегодня, 11:43
Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images
Итальянская Серия А назвала лучшего тренера в апреле.
Престижную награду получил главный тренер Интера Симоне Индзаги. Для итальянского специалиста это уже третья такая награда в этом сезоне. Ранее он признавался лучшим тренером в октябре и январе.
В прошедшем месяце Неррадзури в чемпионате Италии набрали 13 очков из 15-ти возможных. Интер в принципиальном противостоянии одолел Милан (2:1), досрочно оформив Скудетто.
Этот титул чемпионов стал для Интера 20-м в истории, что позволило клубу украсить свою эмблему второй звездой.
Ранее спортивный директор Интера рассказал, как идут переговоры о новом контракте с ведущим игроком команды.
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