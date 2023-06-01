"Ман Сити" подпишет игрока "Челси"

Хорватский полузащитник Матео Ковачич покидает “Челси” и переходит в “Манчестер Сити”.

По данным инсайдера Фабрицио Романо,29-летний хавбек согласовал условия личного трудового договора с "горожанами".

В ближайшее время представители клуба из Манчестера должны обсудить с “Челси” размер компенсации за переход игрока.

По данным Transfermarkt, футболист оценивается в 40 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Ковачич принял участие в 37 матчах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.