Доминация Боруссии. WhoScored назвал лучших игроков полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА
Новости футбола Сегодня, 11:14
Фото: Matthias Hangst/Getty Images
Портал WhoScored назвал символическую команду из лучших игроков полуфинального раунда Лиги Чемпионов УЕФА.
Лучшим игроком предыдущего раунда был признан защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс. Выступление ветерана “шмелей” оценили в 8.03 балла. Матс забил очень важный гол в ворота ПСЖ, который позволил команде Терзича выйти в финал.
Отметим, тотальное численное превосходство в команде одноклубников Хуммельса. В список лучших игроков полуфинала попали сразу семь игроков “шмелей”.
В финале Лиги Чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Поединок состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.
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