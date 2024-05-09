Доминация Боруссии. WhoScored назвал лучших игроков полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА

Портал WhoScored назвал символическую команду из лучших игроков полуфинального раунда Лиги Чемпионов УЕФА.

Лучшим игроком предыдущего раунда был признан защитник Боруссии Дортмунд Матс Хуммельс. Выступление ветерана “шмелей” оценили в 8.03 балла. Матс забил очень важный гол в ворота ПСЖ, который позволил команде Терзича выйти в финал.

Отметим, тотальное численное превосходство в команде одноклубников Хуммельса. В список лучших игроков полуфинала попали сразу семь игроков “шмелей”.

В финале Лиги Чемпионов Реал Мадрид сыграет против Боруссии Дортмунд. Поединок состоится 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне.