Барселона полностью договорилась о трансфере чемпиона мира-2022

Барселона согласовала свой первый переход в летнее трансферное окно. И он будет на наиболее проблемную для команды позицию опорного полузащитника.

Как сообщает Фабрицио Романо, футболистом Барселоны станет центральный полузащитник Бетиса Гуидо Родригес, который в июне станет свободным агентом. Этот трансфер был полностью одобрен главным тренером команды Хави.

Барселона согласовала с Родригесом контракт на два года с опцией продления на еще один сезон.

Гуидо Родригес играет за Бетис с января 2020 года, когда он перешел из мексиканской Америки. В общей сложности 30-летний полузащитник сыграл за свой клуб 171 матч, забил 9 голов и отметился 4 ассистами.

В составе сборной Аргентины Гуидо Родригес стал чемпионом мира-2022. На турнире он сыграл только в одном матче – на групповом этапе против Мексики.