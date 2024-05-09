Бывшая первая ракетка мира уверенно прошла в следующий раунд турнира в Риме

Бывшая перва ракетка мира Наоми Осака сумела пройти в 1/16 финала престижного грунтового турнира WTA1000 в Риме.

В матче 1/32 финала японская теннисистка в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк, которая занимает 20-е место в мировом рейтинге.

В первом сете Осака сразу же реализовала два брейк-поинта и повела 4:0, но после этого позволила Костюк выиграть три гейма. Однако партия все равно завершилась победой Осаки 6:3.

Второй сет организаторам пришлось прерывать из-за дождя, но пауза не помогла Костюк переломить ход игры. Осака очень уверенно выиграла 6:2.

Соперницей Осаки в 1/16 финала будет Дарья Касаткина, которая на турнире не представляет никакую страну.