Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(+6,5) Коэф.: 1.75 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Среди игр, запланированных на 10 мая, мы обратили внимание на противостояние в плей-офф НБА, Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Оклахома-Сити Тандер

Похоже, победа в Западной конференции прибавила уверенности Оклахоме, ведь команда пока не проигрывает в плей-офф. Сначала обыграли Нью-Орлеан Пеликан со счетом 4:0 в серии, а потом выиграли первую домашнюю встречу у Далласа. Хоть специалисты и не считали клуб претендентом на чемпионство, с Тандер точно стоит считаться. В отличной форме лидер команды Шей Гилдис-Александер, в первой встрече против Маверикс он собрал неплохую линейку 29 очков, 9 подборов и 9 передач.

У клуба одна кадровая потеря перед этим противостоянием. Оклахома выиграла слишком легко первую встречу, главное не расслабляться, ведь соперник очень опасный.

Даллас Маверикс

От Маверикс можно ждать прорыва, ведь в составе есть такие звезды первой величины, как Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Словенец часто берет инициативу на себя, это пошло во вред команде в первой встрече против Оклахомы, ведь баскетболист попал с игры всего 6 из 19.

Напомним, в первом круге Далласу удалось пройти сильных и неприятных для себя Клипперс, победа со счетом 4:2 в серии. Теперь придется сыграть против более организованной команды, которая проводит отличный сезон. На паркет не смогут выйти трое игроков, хотя потери не существенные.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Даллас проиграл первую встречу со счетом 95:117, поэтому Оклахома повела в серии – 1:0.

Если учитывать и регулярный чемпионат, Тандер на серии из десяти побед.

У Маверикс две победы в четырех выездных встречах плей-офф этого сезона.

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс Прогноз

Во втором матче букмекеры отдают небольшой перевес Оклахоме, это связано с преимуществом своего паркета, а также из-за того, что Тандер ведут в серии. Даллас должен сделать выводы с первого поражения, вторая встреча должна быть другой. Мы ставим на победу гостей с форой +6,5 очков.

Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram