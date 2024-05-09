EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс прогноз Фото: https://www.mavsmoneyball.com/ Автор - Richard Rodriguez
Оклахома-Сити Тандер Оклахома-Сити Тандер
НБА Сегодня, 21:30 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс
Оклахома, Paycom Center
Даллас Маверикс Даллас Маверикс
Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку

Среди игр, запланированных на 10 мая, мы обратили внимание на противостояние в плей-офф НБА, Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Оклахома-Сити Тандер

Похоже, победа в Западной конференции прибавила уверенности Оклахоме, ведь команда пока не проигрывает в плей-офф. Сначала обыграли Нью-Орлеан Пеликан со счетом 4:0 в серии, а потом выиграли первую домашнюю встречу у Далласа. Хоть специалисты и не считали клуб претендентом на чемпионство, с Тандер точно стоит считаться. В отличной форме лидер команды Шей Гилдис-Александер, в первой встрече против Маверикс он собрал неплохую линейку 29 очков, 9 подборов и 9 передач.

У клуба одна кадровая потеря перед этим противостоянием. Оклахома выиграла слишком легко первую встречу, главное не расслабляться, ведь соперник очень опасный.

Даллас Маверикс

От Маверикс можно ждать прорыва, ведь в составе есть такие звезды первой величины, как Лука Дончич и Кайри Ирвинг. Словенец часто берет инициативу на себя, это пошло во вред команде в первой встрече против Оклахомы, ведь баскетболист попал с игры всего 6 из 19.

Напомним, в первом круге Далласу удалось пройти сильных и неприятных для себя Клипперс, победа со счетом 4:2 в серии. Теперь придется сыграть против более организованной команды, которая проводит отличный сезон. На паркет не смогут выйти трое игроков, хотя потери не существенные.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Даллас проиграл первую встречу со счетом 95:117, поэтому Оклахома повела в серии – 1:0.
  • Если учитывать и регулярный чемпионат, Тандер на серии из десяти побед.
  • У Маверикс две победы в четырех выездных встречах плей-офф этого сезона.

Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс Прогноз

Во втором матче букмекеры отдают небольшой перевес Оклахоме, это связано с преимуществом своего паркета, а также из-за того, что Тандер ведут в серии. Даллас должен сделать выводы с первого поражения, вторая встреча должна быть другой. Мы ставим на победу гостей с форой +6,5 очков.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(+6,5)
Коэф.: 1.75
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Байер - Рома прогноз Лига Европы Сегодня, 15:00 Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Байер Коэф.: 1.56 Рома Рекомендуем Мелбет
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.72 Кливленд Кавальерс Сделать ставку 1хБет
Даллас Старз - Колорадо Эвеланш прогноз НХЛ Сегодня, 20:30 Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Даллас Старз Коэф.: 1.6 Колорадо Эвеланш Сделать ставку Лайнбет
Сидней - Централ Кост Маринерс прогноз А-лига Австралия 10 мая 2024, 05:45 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Сидней Коэф.: 1.57 Централ Кост Маринерс Рекомендуем Мелбет
Ceramica Cleopatra - Тала Эль-Джаиш прогноз Премьер-лига Египет 10 мая 2024, 09:00 Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Ceramica Cleopatra Коэф.: 2.05 Тала Эль-Джаиш Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:39 Барселона полностью договорилась о трансфере чемпиона мира-2022 Новости футбола Сегодня, 12:10 Боруссия Дортмунд заработает больше денег, если проиграет финал ЛЧ. Как так вышло? Новости бокса Сегодня, 12:05 "Тяжелая работа сделана". Усик завершил тренировочный лагерь перед мегабоем против Фьюри Новости футбола Сегодня, 11:43 Серия А назвала лучшего тренера в прошлом месяце Новости футбола Сегодня, 11:25 В сети нашли пост героя Реала в 2012 году. Содержание всех удивило Новости футбола Сегодня, 11:14 Доминация Боруссии. WhoScored назвал лучших игроков полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости футбола Сегодня, 11:04 Байер и Ювентус интересуются звездой сенсационной Жироны Новости тенниса Сегодня, 10:48 Надаль стартовал с тяжелой победы на турнире в Риме Новости футбола Сегодня, 10:34 Клуб МЛС подписал профессиональный контракт с 14-летним вундеркиндом Новости футбола Сегодня, 10:31 Полузащитник Реала травмировался в матче с Баварией. Его участие в финале ЛЧ - под вопросом
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Байер – Рома прогноз и ставки на матч 9 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей Сегодня Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Керамика Клеопатра – Аль Гаиш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Эль-Гуна – Фарко прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года