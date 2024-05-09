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Боруссия Дортмунд заработает больше денег, если проиграет финал ЛЧ. Как так вышло?

Новости футбола Сегодня, 12:10
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Боруссия Дортмунд заработает больше денег, если проиграет финал ЛЧ. Как так вышло? Clive Brunskill/Getty Images

Боруссия Дортмунд сенсационно вышла в финал Лиги чемпионов-2023/24, где сыграет против Реала Мадрид. Однако клуб оказался в весьма интересной ситуации.

Немецкий клуб заработает больше денег в том случае, если проиграет этот финал. Суть в том, что за победу в Лиге чемпионов Боруссия может получить от УЕФА 20 миллионов евро, а в случае победы Джудда Беллингема в этотм турнире за Реал, согласно контракту, мадридцы должны выплатить дортмундцам 25 миллионов евро.

Напомним, в полуфинале Боруссия Дортмунд в двух матчах обыграла ПСЖ с одинаковым счетом 1:0. В первом полуфинале победный гол забил Никлас Фюллькруг, а во втором – Матс Хуммельс.

Джуд Беллингем выступал за Боруссию Дортмунд с лета 2020 по 2023. Он перешел в Реал Мадрид за 103 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету 20-летнего англичанина 22 гола и 10 ассистов в 39 матчах во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов УЕФА состоится 1 июня на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.

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