Роналду получил дополнительные полномочия в "Аль-Наср"

Португальский нападающий “Аль-Наср” Криштиану Роналду получил дополнительные полномочия в клубе, сообщает AS,

По сведениям источника, футболист сможет участвовать в трансферной деятельности клуба. Мнение игрока будет решающим при выборе новых футболистов. Это очень понравилось португальцу, который также доволен жизнью в Саудовской Аравии. В связи с этим уход Роналду из клуба маловероятен.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср" 19 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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