Стало известно, где Ройс может продолжить карьеру

На днях футбольную общественность всколыхнула новость о том, что дортмундская Боруссия и Марко Ройс расстанутся в конце нынешнего сезона. 12-летняя эпоха подошла к концу, а сам Ройс так и не смог с командой стать чемпионом Германии.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Патрика Бергера, полузащитник пока не планирует завершать свою футбольную карьеру. 34-летний немец желает продолжать играть на высоком уровне еще как минимум один год. Клубы из МЛС и турецкого чемпионата проявляют большой интерес к подписанию футболиста. Вместе с тем, по информации источника, переход Ройса в другой клуб Бундеслиги практически исключен.

Напомним, что в текущем сезоне Марко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 38-ми матчах за свой клуб. Ройс имеет хороший шанс на последок громко хлопнуть дверью, ведь его команда очень близка к выходу в финал Лиги чемпионов УЕФА, минимально обыграв ПСЖ в первом полуфинальном матче.