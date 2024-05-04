Звезда Арсенала повторил достижение Тео Уолкотта 12-летней давности

Арсенал дома разгромил Борнмут (3:0) в 36-м туре АПЛ. “Канониры” победили благодаря голам Букайо Сака, Леандро Троссара и Деклана Райса.

Для Сака сегодняшний гол стал 20-м во всех турнирах в составе лондонской команды. Также 22-летний вингер записал на свой счет 14 результативных передач.

Сака стал первым игроком, забившим 20 голов за Арсенал в сезоне (во всех соревнованиях) после Пьера-Эмерика Обамеянга в кампании 2019–20 (29 голов). Кроме того, он первый англичанин, преодолевший отметку в 20 голов за клуб со времен Тео Уолкотта в 2012 году (21 гол).

20 - Bukayo Saka is the first player to score 20 goals for Arsenal in a season (all competitions) since Pierre-Emerick Aubameyang in 2019-20 (29 goals) and the first Englishman to do so for the club since Theo Walcott in 2012-13 (21 goals). Sauce. pic.twitter.com/eYw4y74FZo — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2024

Арсенал оторвался от Манчестер Сити на 4 очка, но у “горожан” остается сразу две игры в запасе. Сегодня вечером Сити сыграет против Вулвз.