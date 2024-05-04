Вратарь Арсенала завоевал престижную награду Премьер-лиги в сезоне-2023/24

Арсенал на “Эмирейтс” разгромил Борнмут (3:0) в матче 36-го тура Премьер-лиги. “Канониры” победили благодаря голам Букайо Сака, Леандро Троссара и Деклана Райса.

От “звонка до звонка” сыграл вратарь лондонцев Давид Райя, проведя очередной “сухой” матч в сезоне. Испанский голкипер сыграл 15-й матч в Премьер-лиге “на ноль” в этом сезоне и уже ни один вратарь не сможет его обойти по этому показателю. Его ближайший конкурент, Джордан Пикфорд, у которого 12 “сухих” поединков, пропустил гол во вчерашнем матче Лутон - Эвертон (1:1).

За свои выступления испанец получил награду “золотая перчатка” Премьер-лиги, которая ежегодно вручается вратарю, сыгравшему наибольшее количество матчей “на ноль” в чемпионате Англии.

Officially official 🧤



David Raya wins the Premier League Golden Glove award ❤️ pic.twitter.com/lZihE7Q0Dp — Arsenal (@Arsenal) May 4, 2024

Напомним, что 28-летний Райя стал игроком Арсенала минувшим летом, перейдя из Брентфорда на правах аренды. Испанский голкипер вытеснил из рамки ворот “канониров” Аарона Рамсдейла, застолбив за собой звание “№1”.

Во всех турнирах Райя сыграл 38 матчей, в которых пропустил 30 голов при 19 “клиншитах”.