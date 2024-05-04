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Борьба за титул продолжается. Арсенал обыграл Борнмут благодаря голам Сака, Троссара и Райса

Новости футбола Сегодня, 09:30
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Борьба за титул продолжается. Арсенал обыграл Борнмут благодаря голам Сака и Троссара Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Арсенал на “Эмирейтс” принимал Борнмут в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. “Канониры” не имели права на ошибку, поскольку потеря очков фактически убивала бы интригу в борьбе за титул.

Команда Микеля Артеты очень активно начала поединок, проведя шквал атак на ворота “вишен”. Однако кураж поймал голкипер гостей Марк Траверс, совершивший сразу несколько сейвов.

Пробить ирландского вратаря удалось только перед уходом на перерыв и только с пенальти, который уверенно реализовал Букайо Сака. 11-метрвоый был назначен за фол Траверса на Деклане Райсе.

Во втором тайме красно-белые не сбавляли оборотов, то и дело угрожая воротам “вишен”, однако уже и гости начали отвечать опасными контратаками. Но все-таки второй гол Арсенал забил. Леандро Троссар бильярдным ударом замкнул пас от Деклана. А точку в матче поставил сам Райс - 3:0.

Таким образом, Арсенал оторвался от Манчестер Сити на 4 очка, но у “горожан” остается сразу две игры в запасе. Сегодня вечером Сити сыграет против Вулвз.

АПЛ, 36-й тур
Арсенал - Борнмут - 3:0
Голы: Сака, 45 с пенальти, Троссар, 70, Райс, 90+7

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