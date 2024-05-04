Энтони Гордон повторил достижение легендарного Энди Коула для игроков Ньюкасла

Ньюкасл приехал в гости к Бернли на поединок 36-го тура АПЛ.

“Сороки” забили три безответных гола в ворота соперника в первом тайме. Третий гол “бордовым” забил Бруну Гимараеш, ассистировал ему Энтони Гордон.

23-летний Гордон записал на свой счет уже 10+10 результативных действий в Премьер-лиге в этом сезоне.

Англичанин стал только третьим игроком “сорок”, который достиг двузначных чисел по голам и результативным передачам в одной кампании Премьер-лиги после Энди Коула в 1993–94 (34+13) и Руэля Фокса в 1994–95 (10+11).

10/10 - Anthony Gordon (10G 10A) has become the third @NUFC player to register double figures for both goals and assists in a single Premier League campaign, after Andrew Cole in 1993-94 (34G 13A) and Ruel Fox in 1994-95 (10G 11A). Perfect. #BURNEW — OptaJoe (@OptaJoe) May 4, 2024

К матчу с Бернли Ньюкасл подходил на седьмой строчке лиги. В случае победы, “сороки” станут шестыми.