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Энтони Гордон повторил достижение легендарного Энди Коула для игроков Ньюкасла

Новости футбола Сегодня, 11:26
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Энтони Гордон повторил достижение легендарного Энди Коула для игроков Ньюкасла Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Ньюкасл приехал в гости к Бернли на поединок 36-го тура АПЛ.

“Сороки” забили три безответных гола в ворота соперника в первом тайме. Третий гол “бордовым” забил Бруну Гимараеш, ассистировал ему Энтони Гордон.

23-летний Гордон записал на свой счет уже 10+10 результативных действий в Премьер-лиге в этом сезоне.

Англичанин стал только третьим игроком “сорок”, который достиг двузначных чисел по голам и результативным передачам в одной кампании Премьер-лиги после Энди Коула в 1993–94 (34+13) и Руэля Фокса в 1994–95 (10+11).

К матчу с Бернли Ньюкасл подходил на седьмой строчке лиги. В случае победы, “сороки” станут шестыми.

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