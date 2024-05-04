Энтони Гордон повторил достижение легендарного Энди Коула для игроков Ньюкасла
Новости футбола Сегодня, 11:26
Фото: Ryan Pierse/Getty Images
Ньюкасл приехал в гости к Бернли на поединок 36-го тура АПЛ.
“Сороки” забили три безответных гола в ворота соперника в первом тайме. Третий гол “бордовым” забил Бруну Гимараеш, ассистировал ему Энтони Гордон.
23-летний Гордон записал на свой счет уже 10+10 результативных действий в Премьер-лиге в этом сезоне.
Англичанин стал только третьим игроком “сорок”, который достиг двузначных чисел по голам и результативным передачам в одной кампании Премьер-лиги после Энди Коула в 1993–94 (34+13) и Руэля Фокса в 1994–95 (10+11).
К матчу с Бернли Ньюкасл подходил на седьмой строчке лиги. В случае победы, “сороки” станут шестыми.
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