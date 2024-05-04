Названа символическая сборная сезона в Бундеслиге

На официальном сайте Немецкой Бундеслиги была опубликована символическая сборная сезона 2023/24 по итогам голосования болельщиков, представителей клубов и экспертов.

Состав включает вратаря, четверых защитников, четверых полузащитников и трех нападающих. Байер, ставший чемпионом сезона, был широко представлен в этой символической сборной.

Символическая сборная Бундеслиги сезона-2023/24: