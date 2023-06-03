Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о своем будущем.

По словам футболиста, для него уже подготовили контракт с “Монцой”, но пока он собирается играть за "Милан" и не думает о завершении карьеры в конце сезона.

В этом сезоне Ибра сыграл лишь в четырех матчах за "Милан" во всех турнирах и забил один гол с пенальти.

Летом его контракт с итальянским клубом заканчивается.