Сауль Альварес высказался о возможном завершении боксерской карьеры

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) высказался, о том, когда он планирует завершить боксерскую карьеру.

“Канело” заявил, что не планирует складывать перчатки в ящик в ближайшее время, а чувствует себя бодрым и полным сил боксирвоать за новые титулы.

“У меня еще много времени, я чувствую себя в расцвете сил. Как сказал Флойд Мейвезер - я молод, свеж, богат и красив”, цитирует мексиканского чемпиона Майкл Бенсон.

Напомним, что в ночь с 4 на 5 мая Сауль Альварес проведет бой против своего соотечественника Хайме Мунгии (43-0, 34 КО).

Ранее Канело анонсировал "большой сюрприз" для своих соотечественников после боя с Мунгией. Это будет защита титула для абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

В троих последних боях Альварес одержал победы над Геннадием Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло.