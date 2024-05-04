Жирона хочет прописать в новом контракте лучшего бомбардира Ла Лиги космические отступные

Жирона сенсационно проводит этот сезон и впечатляет своими результатами нейтральных болельщиков. Клуб впервые в своей истории пробился в еврокубки и близок к тому, чтобы в новом сезоне дебютировать в Лиге чемпионов УЕФА.

Каталонцы на фоне интереса со стороны более именитых клубов к своим игрокам намерены сохранить костяк команды. Жирона планирует продлить контракт с нападающим Артемом Довбиком, как сообщает издание El Gol Digital. По информации источника, клуб намерен увеличить сумму компенсации за украинского футболиста до 100 миллионов евро.

Добавим, что в действующем контракте форварда, который действует до лета 2028 года, прописана клаусула в размере 28 миллионов евро. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел 34 матча за Жирону, забив 19 голов и сделав 7 ассистов.

Следующий матч команда проведет сегодня в рамках очередного тура Ла Лиги против Барселоны. Начало запланировано на 18:30 по центрально европейскому времени.