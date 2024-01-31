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Рома договорилась о подписании перспективного хавбека молодежной сборной Италии

Новости футбола Сегодня, 11:20
Романенко Кирилл эксперт Dailysports Романенко Кирилл
Рома договорилась о подписании перспективного хавбека молодежной сборной Италии Фото: Getty Images

Рома договорилась с Эмполи о переходе атакующего полузащитника Томмазо Бальданци, о чем сообщает известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщается, что хавбек присоединится к Волкам на правах аренды с обязательством выкупа. Сумма трансфера составит около 15 миллионов евро. На данный момент между клубами обсуждаются окончательные детали.

20-летний Бальданци является воспитанником Эмполи. В текущем сезоне атакующий полузащитник сыграл 14 матчей в Серии А, забив в них два гола.

Авторитетный немецкий портал Трансфермаркт оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро. Хавбек выступал за различные молодежные и юношеские сборные Италии. В активе игрока три матча и один гол за команду Италии U-21.

Вчера Рома объявила об аренде защитника РБ Лейпциг Анхелиньо до конца текущего сезона.

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Рома Эмполи Серия А Италия
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