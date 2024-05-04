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Жирона – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости

Новости футбола Сегодня, 04:10
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Жирона – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости Фото: сайт Ла Лиги / Автор неизвестен

Центральным матчем 34-го тура испанской Ла Лиги станет встреча гланвой сенсации текущего сезона – Жироны, с действующим чемпионом страны – Барселоной. Обе команды ведут борьбу за вторую строчку турнирной таблицы и результат предстоящего матча может иметь существенное влияние на определение обладателя серебряных медалей.

Жирона невероятно начала текущий сезон и после первой половины розыгрыша имела в своём активе всего два поражения. Команда Мичела довольно долгое время лидировала в турнрной таблице и сражалась за первую строчку с Реал Мадридом. Но уже на данный момент Лос Бланкос уже практически гарантировали себе победу, а Жирона впервые примет участие в еврокубках в следующем сезоне. Но пока точно не ясно на каком месте финиширует Жирона и для гарантированного выхода в Лигу чемпионов команде нужно набрать еще шесть очков.

Барселона напрочь нестабильно начала текущий сезон, но к его окончанию сумела подняться в верхнюю часть турнирной таблицы и обойти Жирону. На данный момент Блауграна на два очка опережает их будущих соперников и для гарантированного участия в Лиге чемпионов следующего сезона должна набрать четыре очка.

Обе команды подходят к предстоящему матчу с потерями. Из ключевых игроков Жироны стоит отметить неоднозначность участия в матче Кристиана Стуани, который продолжает восстанавливаться после травмы. Ветеран команды крайне редко выходит в стартовом составе, но довольно часто сменяет Артема Довбика во втором тайме и неоднократно именно его голы решали судьбу матча. Также Хуанпе получил перелом носа на тренеровке и возможно не примет участие в матче.

У Барселоны в лазарете находятся Алехандро Бальде, Гави и Френки де Йонг. Все игроки неоднократно выходили в стартовом составе и перед Хави будет стоять задача правильно заменить этих игроков на поле. В предыдущем матче де Йонга отлично заменил Фермин Лопес. Вместо Гави последние несколько месяцев выходит Андреас Кристенсен, а Жоау Кансело отлично заменяет Бальде на левом фланге защиты.

В преддверии матча главный тренер Жироны Мичел Санчес сказал, что хочет выиграть Барселону ради болельщиков:

«Мы хотим победить завтра, чтобы математически стать командой Лиги чемпионов, а не потому, что мы первая каталонская команда. Наши болельщики будут рады победе над Барсой, потому что есть много детей, чьи родители, бабушки и дедушки являются болельщиками Барсы и, вернувшись домой они скажут, что они фанаты второй команды Каталонии. Есть много людей, которые интересуются Жироной».

В тоже время отличные результаты Жироны в текущем сезоне заставили многие клубы приглядеться к их игрокам, а некоторые решили вернуть своих игроков из аренды. Такое заявление сделал главный тренер Барселоны – Хави Эрнандес, он заявил, что Эрик Гарсия в конце сезона вернется в Блауграну. Защитник перешел в Жирону в последний день трансферного окна, чтобы освободить место в лимите зарплаты команды для возможности подписания Жоау Феликса и Жоау Канселу.

«В этом году у меня уже было место для него [Эрика Гарсии] в составе. Мы не хотели, чтобы он уходил, но он ушел из-за проблемы финансового фейер-плей. Я уже объяснил это. Но идея в том, что он вернется».

Каждый из коллективов приложит все усилия в борьбе за очки и наверняка тренеры используют своих сильнейших игроков.

Ориентировочный состав Жироны

Гассанига – Гутьеррес, Блинд, Лопес, Эрик Гарсия – Алексис Гарсия, Эррера – Савио, Коуту, Циганков – Довбик

Ориентировочный состав Барселоны

Тер Штеген – Канселу, Кубарси, Араухо, Кунде – Педри, Кристенсен, Гюндоган – Рафинья, Левандовский, Ямал

Напомним, что матч состоится в Жироне на «Эстади Монтиливи» и начнется в 18:30 по среднеевропейскому времени. КомандаDailysports подготовила для вас информацию, где вы можете увидеть этот матч в вашей стране.

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