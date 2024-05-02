Жирона – Барселона прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Прогноз на матч Жирона не проиграет Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Центральный матч 34-го тура испанской Ла Лиги будет сыгран в субботу на арене "Монтиливи", где местная Жирона примет Барселону. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Жирона

На минувших выходных "бело-красные" впервые с конца января оформили победы в двух подряд поединках в рамках испанского чемпионата. Так, сначала в родных стенах Жирона разгромила Кадис со счётом 4:1, а после этого на выезде жирондинцы взяли три очка в противостоянии с Лас-Пальмасом - 2:0.

По итогам 33-х сыгранных туров Жирона с 71 набранными баллами занимает третью строчку в турнирной таблице. От идущей на втором месте Барселоны команду Мичела отделяет только два очка. А вот от лидера в лице мадридского Реала "бело-красные" отстают на целых 11-ть очков. Стоит отметить, что Жирона не проигрывает в 12-ти подряд домашних матчах в чемпионате, оформив на данном отрезке 10 побед при 2 ничьих.

Барселона

"Сине-гранатовые" в рамках прошлого тура принимали в родных стенах Валенсию и оформили очень непростую победу со счётом 4:2. При этом сломить сопротивление гостей Барселоне удалось во многом только после удаления у "летучих мышей".

Барселона набрала в 33-х поединках 73 очка и это на 11-ть очков меньше, чем у мадридского Реала. Отметим также, что Барселона очень длительный срок не проигрывала, однако не так давно получила сразу два болезненных удара - поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов и Реала в Эль-Классико.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Жирона обыграла Барселону на выезде со счётом 4:2

Как минимум одна команда не забивала в 6-ти из 8-ми последних игр Барселоны в Примере

Жирона забивала как минимум два мяча в 8 из 9 предыдущих поединков на своем поле в Ла Лиге

Жирона – Барселона прогноз

Считаем, что хозяева как минимум не проиграют Барселоне в этом матче. При этом Жирона дома играет очень успешно, проиграв лишь Реалу. Наша ставка "Жирона не проиграет" с коэффициентом 1.66.

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