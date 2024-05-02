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Главная Прогнозы Жирона – Барселона прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Жирона – Барселона прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Жирона - Барселона прогноз Фото: laliga.com / Автор неизвестен
Жирона Жирона
Ла Лига Испания 04 мая 2024, 12:30 Жирона - Барселона
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Испания, Girona, Мунисипаль де Монтиливи
Барселона Барселона
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Жирона не проиграет
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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Центральный матч 34-го тура испанской Ла Лиги будет сыгран в субботу на арене "Монтиливи", где местная Жирона примет Барселону. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Жирона

На минувших выходных "бело-красные" впервые с конца января оформили победы в двух подряд поединках в рамках испанского чемпионата. Так, сначала в родных стенах Жирона разгромила Кадис со счётом 4:1, а после этого на выезде жирондинцы взяли три очка в противостоянии с Лас-Пальмасом - 2:0.

По итогам 33-х сыгранных туров Жирона с 71 набранными баллами занимает третью строчку в турнирной таблице. От идущей на втором месте Барселоны команду Мичела отделяет только два очка. А вот от лидера в лице мадридского Реала "бело-красные" отстают на целых 11-ть очков. Стоит отметить, что Жирона не проигрывает в 12-ти подряд домашних матчах в чемпионате, оформив на данном отрезке 10 побед при 2 ничьих.

Барселона

"Сине-гранатовые" в рамках прошлого тура принимали в родных стенах Валенсию и оформили очень непростую победу со счётом 4:2. При этом сломить сопротивление гостей Барселоне удалось во многом только после удаления у "летучих мышей".

Барселона набрала в 33-х поединках 73 очка и это на 11-ть очков меньше, чем у мадридского Реала. Отметим также, что Барселона очень длительный срок не проигрывала, однако не так давно получила сразу два болезненных удара - поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов и Реала в Эль-Классико.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Жирона обыграла Барселону на выезде со счётом 4:2
  • Как минимум одна команда не забивала в 6-ти из 8-ми последних игр Барселоны в Примере
  • Жирона забивала как минимум два мяча в 8 из 9 предыдущих поединков на своем поле в Ла Лиге

Жирона – Барселона прогноз

Считаем, что хозяева как минимум не проиграют Барселоне в этом матче. При этом Жирона дома играет очень успешно, проиграв лишь Реалу. Наша ставка "Жирона не проиграет" с коэффициентом 1.66.

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Прогноз на матч Жирона не проиграет
Коэф.: 1.66
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