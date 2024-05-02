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Манчестер Сити – Вулверхэмптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Сити - Вулверхэмптон прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Премьер-лига Англия 04 мая 2024, 12:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон
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Англия, Manchester, Этихад
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Манчестер Сити и тотал больше 3,5
Коэф.: 1.91
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Манчестер Сити свой поединок в рамках 36-го тура Английской Премьер-Лиги проведёт в субботу вечером при поддержке родных трибун. В гости к команде Пепа Гвардиолы пожалует Вулверхэмптон.

Манчестер Сити

"Горожане" вылетели из Лиги чемпионов и теперь главная цель в концовке сезона - это чемпионство в Англии. Благо, соперники по чемпионской гонки сами допускают осечки и теряют очки, тогда как Манчестер Сити набирает заветные баллы с завидным постоянством. На текущий момент "Сити" занимает второе место в турнирной таблице, уступая Арсеналу один балл.

При этом по потерянным очкам именно ребята Пепа Гвардиолы идут на первой строчке, так как имеют матч в запасе. На минувших выходных Манчестер Сити проводил выездной матч против Ноттингем Форест, в котором без проблем взял три очка, оформив победу со счётом 2:0.

Вулверхэмптон

"Волки" стартовали достаточно слабо в текущем сезоне, однако в дальнейшем команде Гари О’Нилу всё-таки удалось найти свою игру. На текущий момент Вулверхэмптон занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. В 35-ти сыгранных поединках команда набрала 46 очков и теперь спокойно доигрывает сезон.

В минувшую субботу Вулверхэмптон проводил домашний поединок против Лутона - одного из аутсайдеров, в котором оформил минимальную победу со счётом 2:1. Эта победа прервала серию "волков" без побед, которая насчитывала шесть поединков в рамках АПЛ. На выезде Вулверхэмптон оформил только 5 побед в 17-ти матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге «волки» обыграли Манчестер Сити дома со счётом 2:1
  • Поражение в первом круге прервало победную серию «Сити» в противостоянии с этим соперником, которая насчитывала 6 поединков
  • Как минимум четыре мяча было забито в 4-х из 5-ти предыдущих игр «горожан» в АПЛ

Манчестер Сити – Вулверхэмптон прогноз

Манчестер Сити проиграл матч первого круга и жаждет взять реванш, причём с крупным счётом. Наша ставка «Победа Манчестер Сити и Тотал Больше 3.5» с коэффициентом 1.91.

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Прогноз на матч Победа Манчестер Сити и тотал больше 3,5
Коэф.: 1.91
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