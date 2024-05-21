Сын Леброна рассказал, что ему сложно строить карьеру из-за отца

Сын ЛеБрона Джеймса - Бронни, рассказал, что ему трудно строить свою карьеру из-за успешности его отца в баскетболе.

В интервью для SiriusXM, американец заявил, что сталкивается с давлением и критикой в свой адрес. Однако, он старается использовать те возможности, которые имеет.

"Это трудно. В мой адрес поступает много критики. Мне приходится иметь с этим дело. Никто не знает, через что мне пришлось пройти. Я просто стараюсь максимально использовать те возможности, которые мне предоставлены", - заявил Бронни Джеймс.

Ранее 19-летний Бронни выставил свою кандидатуру на драфт. Также Бронни вышел на трансферный рынок в NCAA, поэтому будет иметь возможность вернуться на второй год, но сменить колледж.

Напомним, что Лос-Анджелес Лейкерс могут выбрать Бронни Джеймса на драфте НБА. Команда уже провела собеседование с 19-летним баскетболистом в Чикаго.