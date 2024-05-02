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Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форрест прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Премьер-лига Англия 04 мая 2024, 10:00 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форрест
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- : -
Англия, Sheffield, Брамалл Лейн
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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Один из поединков субботнего игрового дня в рамках 36-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран на арене "Брэмолл Лейн", где местный Шеффилд Юнайтед примет Ноттингем Форест. Кому улыбнётся удача в противостоянии аутсайдеров? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Шеффилд Юнайтед

Команда Криса Уайлдера вернулась в элитный дивизион, однако проявить себя в элитном дивизионе "клинкам" не удалось. Очень похоже, что Шеффилд Юнайтед понизится в классе. В рамках предыдущего тура "клинки" проводили выездной матч против Ньюкасла, в котором проиграли с разгромным счётом 1:5.

В итоге выиграть Шеффилд Юнайтед не в состоянии вот уже в 11-ти матчах кряду, набрав на указанном отрезке лишь три очка за счёт ничейных результатов. На текущий момент "клинки" занимают последнее место в турнирной таблице, набрав в 35-ти турах 16-ть очков. От спасительной 17-й строчки команду Криса Уайлдера отделяет 10-ть баллов.

Ноттингем Форест

Подопечные Нуну Эшпириту Санту также ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-Лиге. На счету "лесников" после 35-ти сыгранных туров всего 26 набранных баллов. Ближайшего соперника из зоны вылета в лице Лутона "красные" опережают всего на одно очко.

В начале апреля Ноттингем Форест взял три очка в домашнем матче с Фулхэмом, оформив победу над "дачниками" со счётом 3:1. Однако, развить успех команде Нуну Эшпириту Санту не удалось. В последующих четырёх турах "лесники" взяли только одно очко, сыграв вничью дома с Вулверхэмптоном (2:2). К примеру, на минувших выходных Ноттингем Форест проиграл дома Манчестер Сити со счётом 0:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Ноттингем Форест оформил домашнюю победу над «клинками» со счётом 2:1
  • В пяти последних матчах в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Обе команды забивали в 7-ми из 9-ти последних гостевых поединков «лесников» в АПЛ

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест прогноз

В последних матчах "клинки" начали чаще забивать и, пожалуй, сможет забить и в предстоящем матче. Предлагаем взять здесь "Обе забьют" с коэффициентом 1.67.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.67
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