Бернли – Ньюкасл Юнайтед прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года
Один из поединков 36-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в ближайшую субботу на арене "Тёрф Мур", где местный Бёрнли примет Ньюкасл Юнайтед. Удастся ли "бордовым" взять важнейшие очки при поддержке родных трибун? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.
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Бернли
В прошлом сезоне "бордовые" стали первыми в Чемпионшипе, однако в элитном дивизионе команда столкнулась с огромными проблемами. Шансы Бернли сохранить прописку в элитном дивизионе все ещё есть, ведь от спасительного 17-го места, которое занимает Ноттингем Форест, команда Венсана Компани отстаёт на два очка.
По итогам 35-ти сыгранных поединков Бернли занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице - в активе "бордовых" всего 24 набранных балла. На минувших выходных команда Венсана Компани проводила выездной матч против Манчестер Юнайтед, в котором смогла зацепиться за очки, сыграв вничью 1:1. В итоге проиграл Бернли только в одно матче из пяти последних, однако при этом и выиграли "бордовые" только в одном поединке.
Ньюкасл Юнайтед
"Сороки" очень много очков потеряли осенью и более-менее стабильные результаты начали демонстрировать только после вылета из еврокубков. В какой-то момент даже казалось, что ни о какой борьбе за еврокубки речь уже не идёт. Однако Манчестер Юнайтед не был бы самим собой, если бы не сделал всё возможное, чтобы эту борьбу за шестое место возродить.
В последнем туре Ньюкасл принимал в родных стенах Шеффилд Юнайтед и оформил победу с крупным счётом 5:1. Эта победа стала для «сорок» третьим в четырёх последних турах Премьер-Лиги. Что касается выездной статистики, то в 16-ти матчах Ньюкасл оформил только 4 победы, уступив в 10-ти встречах.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В первом круге Ньюкасл оформил победу в родных стенах над Бернли со счётом 2:0
- Победная серия Ньюкасла в противостоянии с этим соперником насчитывает три матча
- Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
Бернли – Ньюкасл Юнайтед прогноз
Очевидно, что Ньюкасл выше классом и именно поэтому идёт фаворитом у букмекеров. На победу гостей дают коэффициент на уровне 2.05. Считаем, что Бернли будет бороться за очки и здесь нас ждёт результативный матч. Наша ставка «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.78.
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