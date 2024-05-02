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Бернли – Ньюкасл Юнайтед прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Бернли - Ньюкасл прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Бернли Бернли
Премьер-лига Англия 04 мая 2024, 10:00 Бернли - Ньюкасл
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Англия, Burnley, Терф Мур
Ньюкасл Ньюкасл
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.78
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Мелбет 4.80
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Один из поединков 36-го тура английской Премьер-Лиги будет сыгран в ближайшую субботу на арене "Тёрф Мур", где местный Бёрнли примет Ньюкасл Юнайтед. Удастся ли "бордовым" взять важнейшие очки при поддержке родных трибун? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Бернли

В прошлом сезоне "бордовые" стали первыми в Чемпионшипе, однако в элитном дивизионе команда столкнулась с огромными проблемами. Шансы Бернли сохранить прописку в элитном дивизионе все ещё есть, ведь от спасительного 17-го места, которое занимает Ноттингем Форест, команда Венсана Компани отстаёт на два очка.

По итогам 35-ти сыгранных поединков Бернли занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице - в активе "бордовых" всего 24 набранных балла. На минувших выходных команда Венсана Компани проводила выездной матч против Манчестер Юнайтед, в котором смогла зацепиться за очки, сыграв вничью 1:1. В итоге проиграл Бернли только в одно матче из пяти последних, однако при этом и выиграли "бордовые" только в одном поединке.

Ньюкасл Юнайтед

"Сороки" очень много очков потеряли осенью и более-менее стабильные результаты начали демонстрировать только после вылета из еврокубков. В какой-то момент даже казалось, что ни о какой борьбе за еврокубки речь уже не идёт. Однако Манчестер Юнайтед не был бы самим собой, если бы не сделал всё возможное, чтобы эту борьбу за шестое место возродить.

В последнем туре Ньюкасл принимал в родных стенах Шеффилд Юнайтед и оформил победу с крупным счётом 5:1. Эта победа стала для «сорок» третьим в четырёх последних турах Премьер-Лиги. Что касается выездной статистики, то в 16-ти матчах Ньюкасл оформил только 4 победы, уступив в 10-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Ньюкасл оформил победу в родных стенах над Бернли со счётом 2:0
  • Победная серия Ньюкасла в противостоянии с этим соперником насчитывает три матча
  • Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Бернли – Ньюкасл Юнайтед прогноз

Очевидно, что Ньюкасл выше классом и именно поэтому идёт фаворитом у букмекеров. На победу гостей дают коэффициент на уровне 2.05. Считаем, что Бернли будет бороться за очки и здесь нас ждёт результативный матч. Наша ставка «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.78.

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Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.78
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