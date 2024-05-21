Голкипер Реала Мадрида рассказал о своем восстановлении после двух серьезных травм

Голкипер Реала Мадрида Тибо Куртуа рассказал о своем восстановлении после двух тяжелых травм коленей.

"В августе я плакал, потому что худшее, что может случиться с тобой в футболе, — это травма крестообразной связки. Когда я вернулся домой, я сказал, что буду много работать и вернуться сильнее. Это была моя идея с самого начала: оставаться позитивным, бороться, никогда не сдаваться и расширять свои возможности. Многие думали, что мой сезон закончился, но я знал, что это не так", - цитирует вратаря Marca.

Напомним, большую часть текущего сезона Куртуа пропустил из-за двух травм: разрыва крестообразных связок и мениска. В его отсутствие сначала основным голкипером был арендованный у Челси Кепа Аррисабалага, а позднее конкуренцию у него выиграл Андрей Лунин.

После возвращения Куртуа сыграл в 3 матчах Ла Лиги, в которых не пропустил ни одного гола. А в последней игре против Алавеса бельгиец совершил 10 сейвов.

Ранее сообщалось, что о восстановлении Куртуа от травмы выпустят документальный сериал.