Опытнейший защитник покинет Милан летом

Опытный центральный защитник Симон Кьер покинет Милан летом, сообщает пресс-служба россонери.

Контракт 35-летнего центрбека сборной Дании истекает в июне и не будет продлен. О дальнейших планах игрока ничего не сообщается.

Кьер выступал за Милан с 2020 года. В 2022 году датчанин стал вместе с командой чемпионом Италии.

В сезоне 2023-24 опытный футболист провел 24 матча за россонери во всех турнирах, в которых отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Милан определился с кандидатом на пост главного тренера. Он готов взяться за работу незамедлительно.

Милан занимает второе место в таблице Серии А после 37 туров. Турнирное положение команды уже не изменится.