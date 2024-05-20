Родез – Париж прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.85 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

21 мая стартует плей-офф, в котором четыре французских клуба будут вести борьбу за одну путевку в Лигу 1. ЭкспертыDailysports подготовили свой прогноз на матч Родез – Париж.

Родез

Текущий сезон Родез проводит очень хорошо, ведь клуб имеет возможность побороться за попадание в элиту французского футбола. Борьба в чемпионате была плотной, но в итоге удалось занять четвертое место. В последнем туре удалось обыграть на своем поле немотивированный Аяччо – 2:0, победа была очень важна, ведь в случае поражения, Родез оставался за пределами топ-5.

Сам факт попадания в плей-офф для клуба успех, хотя завоевание путевки в Лиге 1, пока выглядит, как фантастика. У клуба есть преимущество своей арены, чем обязательно стоит воспользоваться.

Париж

Столичный клуб финишировал пятым в чемпионате, поэтому получил возможность побороться в плей-офф за повышение в классе. В последнем туре Париж не сумел обыграть в гостях Бастию 1:1, соперник в том матче выглядел лучше, победа позволяла финишировать на одну строчку выше.

Чтоб пробиться в Лигу 1, надо обыграть троих сильных соперников, что выглядит маловероятно, сейчас надо думать о предстоящей игре, ведь Родез редко проигрывает на своем поле. Парижане уделяли немало внимание обороне, так что способны отыграть осторожно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Соперники в этом сезоне обменялись домашними победами, Париж выиграл 2:0, а Родез взял реванш – 1:0.

В родных стенах Родез играет солидно, 10 побед, 6 ничьих и три поражения.

У Парижа в гостях 6 побед, столько же поражений, а также 7 ничьих.

Родез – Париж Прогноз

Это будет только четвертьфинал плей-офф, а в полуфинале победителя пары уже ждет Сент-Этьен. Букмекеры не осмелились выделить фаворита, стоит ожидать напряженного матча, который может закончиться с любым исходом. Сложно представить, что это будет зрелищная заруба на встречных курсах. Мы считаем приемлемой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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