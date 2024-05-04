2024 WWE Backlash время начала, полный кард и прогнозы

Предстоящей ночью на арене LDLC в Лионе состоится турнир WWE Backlash 2024. Это будет первое шоуWWEво Франции и первый турнир Backlash за пределами Северной Америки. Фанатов ожидает четыре чемпионских поединков и масштабное командное соревнование.

Ранее на WrestleMania XL Коди Роудс завоевал титул Бесспорного чемпиона Вселенной WWE победив в мейн-ивенте Романа Рейнса и ему впервые предстоит поставить на кон свой пояс. Против него на ринг выйдет ЭйДжей Стайлз.

За титул Чемпиона мира в тяжелом весе встретятся Джей Усо и действующий чемпион Дэмиен Прист, а чемпионку женщин WWE Бэйли ожидает трёхсторонний поединок против Наоми против Тиффани Страттон.

Женским командным чемпионкам Воинам Кабуки (Аска и Кайри Сейн) будут противостоять Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр.

Также сегодня можно будет увидеть командный бой между Рэнди Ортоном и Кевином Оуэнсом против The Bloodline в составе которых Соло Сикоа и дебютант Тама Тонга.

Аналитики уже определили фаворитом в каждом из матчей. Согласно коэффициентам букмекерских контор, ни в одном из матчей не ожидается интриги и фавориты очевидны.

WWE Backlash 2024. Кард турнира

Бесспорный чемпион Вселенной WWE:

Коди Роудс (с) против ЭйДжей Стайлза

Ставки: победа Коди Роудс - 1.02; победа ЭйДжей Стайлз - 15.

Чемпион мира WWE в тяжелом весе:

Дэмиена Прист (с) против Джея Усо

Ставки: победа Приста - 1.12; победа Усо - 5.5

Женский чемпион WWE:

Бэйли (с) против Наоми против Тиффани Страттон

Ставки: победа Бэйли - 1.1; победа Страттон - 6.5; победа Наоми - 8.

Женские командные чемпионы WWE:

Воины Кабуки (Аска и Кайри Сейн) (с) против Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр

Ставки: победа Джейд Каргилл и Бьянки Белэйр - 1.0; победа воинов Кабуки - 6.

Командный бой:

RKO (Рэнди Ортон и Кевин Оуэнс) против The Bloodline (Соло Сикоа и Тама Тонга)

Ставки: победа Bloodline- 1.1; победа RKO - 6.

* (с) - действующий чемпион

Пре-шоу начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени, а уже через час начнется основная часть.