2024 WWE Backlash время начала, полный кард и прогнозы
Предстоящей ночью на арене LDLC в Лионе состоится турнир WWE Backlash 2024. Это будет первое шоуWWEво Франции и первый турнир Backlash за пределами Северной Америки. Фанатов ожидает четыре чемпионских поединков и масштабное командное соревнование.
Ранее на WrestleMania XL Коди Роудс завоевал титул Бесспорного чемпиона Вселенной WWE победив в мейн-ивенте Романа Рейнса и ему впервые предстоит поставить на кон свой пояс. Против него на ринг выйдет ЭйДжей Стайлз.
За титул Чемпиона мира в тяжелом весе встретятся Джей Усо и действующий чемпион Дэмиен Прист, а чемпионку женщин WWE Бэйли ожидает трёхсторонний поединок против Наоми против Тиффани Страттон.
Женским командным чемпионкам Воинам Кабуки (Аска и Кайри Сейн) будут противостоять Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр.
Также сегодня можно будет увидеть командный бой между Рэнди Ортоном и Кевином Оуэнсом против The Bloodline в составе которых Соло Сикоа и дебютант Тама Тонга.
Аналитики уже определили фаворитом в каждом из матчей. Согласно коэффициентам букмекерских контор, ни в одном из матчей не ожидается интриги и фавориты очевидны.
WWE Backlash 2024. Кард турнира
- Бесспорный чемпион Вселенной WWE:
Коди Роудс (с) против ЭйДжей Стайлза
Ставки: победа Коди Роудс - 1.02; победа ЭйДжей Стайлз - 15.
- Чемпион мира WWE в тяжелом весе:
Дэмиена Прист (с) против Джея Усо
Ставки: победа Приста - 1.12; победа Усо - 5.5
- Женский чемпион WWE:
Бэйли (с) против Наоми против Тиффани Страттон
Ставки: победа Бэйли - 1.1; победа Страттон - 6.5; победа Наоми - 8.
- Женские командные чемпионы WWE:
Воины Кабуки (Аска и Кайри Сейн) (с) против Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр
Ставки: победа Джейд Каргилл и Бьянки Белэйр - 1.0; победа воинов Кабуки - 6.
- Командный бой:
RKO (Рэнди Ортон и Кевин Оуэнс) против The Bloodline (Соло Сикоа и Тама Тонга)
Ставки: победа Bloodline- 1.1; победа RKO - 6.
* (с) - действующий чемпион
Пре-шоу начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени, а уже через час начнется основная часть.