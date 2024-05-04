EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости MMA 2024 WWE Backlash время начала, полный кард и прогнозы

2024 WWE Backlash время начала, полный кард и прогнозы

Новости MMA Сегодня, 07:06
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Первый турнир после WrestleMania XL. WWE Backlash 2024: анонс, время начала и кард турнира Фото с сайта tomsguide.com / Автор неизвестен

Предстоящей ночью на арене LDLC в Лионе состоится турнир WWE Backlash 2024. Это будет первое шоуWWEво Франции и первый турнир Backlash за пределами Северной Америки. Фанатов ожидает четыре чемпионских поединков и масштабное командное соревнование.

Ранее на WrestleMania XL Коди Роудс завоевал титул Бесспорного чемпиона Вселенной WWE победив в мейн-ивенте Романа Рейнса и ему впервые предстоит поставить на кон свой пояс. Против него на ринг выйдет ЭйДжей Стайлз.

За титул Чемпиона мира в тяжелом весе встретятся Джей Усо и действующий чемпион Дэмиен Прист, а чемпионку женщин WWE Бэйли ожидает трёхсторонний поединок против Наоми против Тиффани Страттон.

Женским командным чемпионкам Воинам Кабуки (Аска и Кайри Сейн) будут противостоять Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр.

Также сегодня можно будет увидеть командный бой между Рэнди Ортоном и Кевином Оуэнсом против The Bloodline в составе которых Соло Сикоа и дебютант Тама Тонга.

Аналитики уже определили фаворитом в каждом из матчей. Согласно коэффициентам букмекерских контор, ни в одном из матчей не ожидается интриги и фавориты очевидны.

WWE Backlash 2024. Кард турнира

  • Бесспорный чемпион Вселенной WWE:
    Коди Роудс (с) против ЭйДжей Стайлза
    Ставки: победа Коди Роудс - 1.02; победа ЭйДжей Стайлз - 15.

  • Чемпион мира WWE в тяжелом весе:
    Дэмиена Прист (с) против Джея Усо
    Ставки: победа Приста - 1.12; победа Усо - 5.5

  • Женский чемпион WWE:
    Бэйли (с) против Наоми против Тиффани Страттон
    Ставки: победа Бэйли - 1.1; победа Страттон - 6.5; победа Наоми - 8.

  • Женские командные чемпионы WWE:
    Воины Кабуки (Аска и Кайри Сейн) (с) против Джейд Каргилл и Бьянка Белэйр
    Ставки: победа Джейд Каргилл и Бьянки Белэйр - 1.0; победа воинов Кабуки - 6.

  • Командный бой:
    RKO (Рэнди Ортон и Кевин Оуэнс) против The Bloodline (Соло Сикоа и Тама Тонга)
    Ставки: победа Bloodline- 1.1; победа RKO - 6.

* (с) - действующий чемпион

Пре-шоу начнется в 18:00 по среднеевропейскому времени, а уже через час начнется основная часть.

Популярные новости
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола Сегодня, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости футбола Вчера, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:51 Холанду не хватило всего одной минуты, чтобы побить уникальный рекорд форварда Арсенала Новости тенниса Сегодня, 16:30 Вслед за Алькарасом. Мастерс в Риме пропустит еще один топовый теннисист Новости хоккея Сегодня, 16:12 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Сегодня, 16:03 Мичел прокомментировал исторический успех Жироны и объявил новую цель команды Новости MMA Сегодня, 16:01 2024 WWE Backlash все результаты и видео обзоры грандиозного вечера во Франции Новости футбола Сегодня, 16:00 Ан-Наср с хет-триком Роналду уничтожил Аль-Вехда Новости тенниса Сегодня, 15:56 Свентек победила в Мадриде, взяв реванш у Соболенко за поражение в прошлогоднем финале Новости бокса Сегодня, 15:37 Настроен решительно. Райан Гарсия намерен судиться с VADA Новости баскетбола Сегодня, 15:24 Лейкерс намерены побороться за тренера Клипперс Новости бокса Сегодня, 15:14 Мегабой уже скоро. Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Денвер Наггетс – Миннесота Тимбервулвз прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Челси – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Брайтон – Астон Вилла прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Унион Берлин – Бохум прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Сельта – Вильярреал прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Ливерпуль – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года от Сергея Коваля