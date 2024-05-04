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Чемпионский бой в наилегчайшем весе. Пантожа – Эрцег. Полный кард турнира UFC 301

Новости MMA Сегодня, 04:36
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Чемпионский бой в наилегчайшем весе. Пантожа – Эрцег. Полный кард турнира UFC 301 Фото: ESPN / Автор неизвестен

Предстоящей ночью в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоится турнирUFC 301.

Главным боем шоу станет чемпионский бой за титул в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильцем Алешандре Пантожей и претендентом из Австралии Стивом Эрцегом.

Оба бойца имеют беспроигрышную серию. Чемпионский титул бразилец завоевал в феврале 2021 года на UFC Fight Night 184 победив единогласным решением судей ангольца Манэла Капе.

Вторым по значимости боем станет встреча легендарного экс-чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг) Жозе Алдо из Бразилии с американцем Джонатаном Мартинесом.

Всего на предстоящем событии запланировано проведение четырнадцати поединков и Dailysports подготовил для вас полный кард предстоящего турнира.

UFC 301. Кард турнира

Основной кард

  • Алешандре Пантожа (27-5) – Стив Эрцег (12-1)
  • Жозе Алдо (31-8) – Джонатан Мартинес (19-4)
  • Энтони Смит (37-19) – Витор Петрино (11-0)
  • Мишел Перейра (30-11) – Игорь Потеря (20-5)
  • Пол Крейг (17-7-1) – Кайо Борральо (15-1)

Предварительный кард

  • Жоандерсон Брито (16-3-1) – Джек Шор (17-1)
  • Каролина Ковалькевич (16-7) – Ясмин Лусинду (15-5)
  • Элвес Бренер (16-3) – Мыктыбек Оролбай (12-1-1)
  • Уильям Гомис (13-2) – Жан Силва (12-2)

Ранний предварительный кард

  • Драккар Клозе (14-2-1) – Жоаким Силва (13-4)
  • Джейми Малларки (17-7) – Маурисио Руффи (9-1)
  • Дионе Барбоса (6-2) – Эрнеста Карецкайте (5-0-1)
  • Исмаэль Бонфим (19-4) – Винс Пичел (14-3)
  • Алессандро Коста (13-4) – Кевин Борхас (9-2)

Первые бои турнира начнутся не ранее полуночи по среднеевропейскому времени, а основной кард стартует не ранее 4:00.

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