Чемпионский бой в наилегчайшем весе. Пантожа – Эрцег. Полный кард турнира UFC 301
Предстоящей ночью в Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоится турнирUFC 301.
Главным боем шоу станет чемпионский бой за титул в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между бразильцем Алешандре Пантожей и претендентом из Австралии Стивом Эрцегом.
Оба бойца имеют беспроигрышную серию. Чемпионский титул бразилец завоевал в феврале 2021 года на UFC Fight Night 184 победив единогласным решением судей ангольца Манэла Капе.
Вторым по значимости боем станет встреча легендарного экс-чемпиона в легчайшем весе (до 61,2 кг) Жозе Алдо из Бразилии с американцем Джонатаном Мартинесом.
Всего на предстоящем событии запланировано проведение четырнадцати поединков и Dailysports подготовил для вас полный кард предстоящего турнира.
UFC 301. Кард турнира
Основной кард
- Алешандре Пантожа (27-5) – Стив Эрцег (12-1)
- Жозе Алдо (31-8) – Джонатан Мартинес (19-4)
- Энтони Смит (37-19) – Витор Петрино (11-0)
- Мишел Перейра (30-11) – Игорь Потеря (20-5)
- Пол Крейг (17-7-1) – Кайо Борральо (15-1)
Предварительный кард
- Жоандерсон Брито (16-3-1) – Джек Шор (17-1)
- Каролина Ковалькевич (16-7) – Ясмин Лусинду (15-5)
- Элвес Бренер (16-3) – Мыктыбек Оролбай (12-1-1)
- Уильям Гомис (13-2) – Жан Силва (12-2)
Ранний предварительный кард
- Драккар Клозе (14-2-1) – Жоаким Силва (13-4)
- Джейми Малларки (17-7) – Маурисио Руффи (9-1)
- Дионе Барбоса (6-2) – Эрнеста Карецкайте (5-0-1)
- Исмаэль Бонфим (19-4) – Винс Пичел (14-3)
- Алессандро Коста (13-4) – Кевин Борхас (9-2)
Первые бои турнира начнутся не ранее полуночи по среднеевропейскому времени, а основной кард стартует не ранее 4:00.