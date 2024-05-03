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Александр Пантожа – Стив Эрцег прогноз и ставки на бой 5 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Александр Пантожа - Стив Эрцег прогноз Фото: ufc.com / Автор неизвестен
Александр Пантожа Александр Пантожа
UFC 301 05 мая 2024, 00:00 Александр Пантожа - Стив Эрцег
Рио-де-Жанейро, Jeunesse Arena
Стив Эрцег Стив Эрцег
Прогноз на матч Победа Александр Пантожа
Коэф.: 1.55
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В ночь с 4 на 5 мая в Бразилии пройдет турнир UFC 301, главным событием которого станет титульный бой в наилегчайшем весе бразильца Александра Пантожи и австралийца Стива Эрцега. Стоит признать, организаторы очень удивили с выбором оппонента для чемпиона, ведь Стив Эрцег занимает десятое место в рейтинге. Возникнут ли проблемы у Александра Пантожи? Предлагаем прогноз на этот бой от команды экспертов Dailysports.

Александр Пантожа

Бразилец Александр Пантожа является выдающимся бойцом в мире смешанных единоборств (MMA) с 2007 года. В 2014 году он стал чемпионом в наилегчайшем весе в организации RFA, а с 2017 года выступает в UFC. Под эгидой этого ведущего промоушена он одержал 11 побед при трех поражениях.

В июле прошлого года Пантожа победил Брэндона Морено единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе. Затем в декабре он успешно защитил свой пояс, одолев Брэндона Ройвала также единогласным решением судей. В настоящее время он находится в серии из пяти побед и занимает десятое место в рейтинге лучших бойцов промоушена, независимо от весовой категории.

Стив Эрцег

Стейв Эрцег начал свою карьеру в профессиональных смешанных единоборствах в 2016 году. В 2020 году он стал чемпионом в наилегчайшем весе на турнире Eternal MMA. Ему удалось успешно защитить свой титул один раз, а затем в 2023 году он сделал дебют в UFC. В этом ведущем промоушене он одержал победу во всех трех своих боях. В своем последнем поединке в марте он нокаутировал Мэтта Шнелла во втором раунде. На данный момент он находится в серии из 11 побед.

Александр Пантожа – Стив Эрцег прогноз

Алешандре Пантожа обладает куда большим опытом в ринге. Ему хорошо знакомы чемпионские поединки, в которых необходимо уметь распределять силы на протяжении всех пяти раундов. В свою очередь Стив не имеет такого опыта вовсе. Бой пройдет на родине Алешандре, что гарантирует ему поддержку со стороны родной публики. Наша ставка здесь «Победа Александра Пантожи» с коэффициентом 1.55.

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Прогноз на матч Победа Александр Пантожа
Коэф.: 1.55
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