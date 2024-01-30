Официально. Рома арендовала защитника РБ Лейпциг

Испанский защитник Анхелиньо, который принадлежит РБ Лейпциг, продолжит сезон в Роме. Пресс-служба «волков» объявила об аренде игрока до 30 июня 2024 года.

Заявлено, что римляне владеют правом выкупа игрока, но других иных условий перехода Рома не раскрыла.

Переход в команду Даниэле Де Росси прокомментировал сам игрок:

«Сегодня я горжусь тем, что присоединился к великому клубу с невероятной историей и командой, полной чемпионов: мне не терпится встретиться с тренером и моими новыми товарищами по команде и сделать себя доступным для них».

В начале сезона Анхелиньо арендовал Галатасарай, за который он провел 19 матчей. В них он отметился одним голом и одним ассистом.

В послужном списке испанского защитника выступления за Манчестер Сити, Жирону, Мальорку, ПСВ, и НАК Бреду.

С немецкими «быками» Анхелиньо связан контрактом до лета 2025 года, аTransfermarktоценивает игрока в восемь миллионов евро.