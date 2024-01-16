Возвращение легенды! Рома назначила нового главного тренера
Легендарный экс-полузащитника Даниэле Де Росси официально стал новым главным тренером Ромы.
На этом посту 40-летний итальянец сменил Жозе Моуринью, который сегодня был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.
Де Росси подписал с Ромой контракт до завершения текущего сезона с опцией продления на еще один год.
Это будет уже второй опыт самостоятельной тренерской деятельности для Де Росси. В минувшем сезоне он тренировал СПАЛ в Серии Б, но был уволен после 3 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Ранее Де Росси также был помомщником Роберто Манчини в сборной Италии во время победного Евро-2020.
В качестве футболиста Де Росси отыграл за Рому 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 ассистов.
После 20 туров Рома занимает лишь девятое место в Серии А.
Дебют Де Росси в роли главного тренера состоится в матче против Вероны, 20 января.