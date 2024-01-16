Возвращение легенды! Рома назначила нового главного тренера

Легендарный экс-полузащитника Даниэле Де Росси официально стал новым главным тренером Ромы.

L’AS Roma è lieta di annunciare che Daniele De Rossi è stato nominato nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra fino al 30 giugno 2024.



Bentornato a casa, Daniele! 💛❤️



📄 https://t.co/S5B8jUnZ4K#ASRoma pic.twitter.com/tDGZbWqDwM — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

На этом посту 40-летний итальянец сменил Жозе Моуринью, который сегодня был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Де Росси подписал с Ромой контракт до завершения текущего сезона с опцией продления на еще один год.

Это будет уже второй опыт самостоятельной тренерской деятельности для Де Росси. В минувшем сезоне он тренировал СПАЛ в Серии Б, но был уволен после 3 побед, 6 ничьих и 8 поражений. Ранее Де Росси также был помомщником Роберто Манчини в сборной Италии во время победного Евро-2020.

В качестве футболиста Де Росси отыграл за Рому 616 матчей, забил 63 гола и отдал 60 ассистов.

После 20 туров Рома занимает лишь девятое место в Серии А.

Дебют Де Росси в роли главного тренера состоится в матче против Вероны, 20 января.