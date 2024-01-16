Официально. Рома отправила Моуриньо в отставку
Рома официально попрощалась португальским специалистом Жозе Моуриньо и его тренерским штабом.
Руководство клуба поблагодарило Моуриньо за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные перемены, а так же пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.
Как идется в заявлении, дальнейшие заявления по поводу тренерского штаба команды будут сделаны в ближайшее время.
Португалец работал с Ромой с лета 2021 года. С командой он выиграл единственный трофей, но для неё он стал первым международным – Лигу конференций в сезоне 2021/2022.
Ныне римляне идут на девятом месте в турнирной таблице Серии А, а осенью заняли второе место в группе Лиги Европы с Шерифом, Серветтом и пражской Славией.
Сообщалось, что преемником Моуриньо станет легенда Ромы Даниэле де Росси.