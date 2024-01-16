Официально. Рома отправила Моуриньо в отставку

Рома официально попрощалась португальским специалистом Жозе Моуриньо и его тренерским штабом.

Руководство клуба поблагодарило Моуриньо за проделанную работу, но признало, что в интересах клуба нужны немедленные перемены, а так же пожелало португальцу и его штабу всего наилучшего в будущем.

L’AS Roma annuncia che José Mourinho e i suoi collaboratori tecnici lasceranno il Club con effetto immediato.



Ulteriori aggiornamenti riguardo la nuova guida tecnica della Prima Squadra saranno comunicati a breve.



📄 https://t.co/04lO7mZhSn#ASRoma pic.twitter.com/mdUQLupmAy — AS Roma (@OfficialASRoma) January 16, 2024

Как идется в заявлении, дальнейшие заявления по поводу тренерского штаба команды будут сделаны в ближайшее время.

Португалец работал с Ромой с лета 2021 года. С командой он выиграл единственный трофей, но для неё он стал первым международным – Лигу конференций в сезоне 2021/2022.

Ныне римляне идут на девятом месте в турнирной таблице Серии А, а осенью заняли второе место в группе Лиги Европы с Шерифом, Серветтом и пражской Славией.

Сообщалось, что преемником Моуриньо станет легенда Ромы Даниэле де Росси.