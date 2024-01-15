Легенда Ромы может возглавить команду вместо Моуринью

Руководство Ромы определилось с потенциальным преемником Жозе Моуринью на посту главного тренера команды. Как сообщает Sport Mediaset, новым главным тренером “волков” может стать легенда клуба Даниэле Де Росси.

Боссы клуба недовольны отсутствием прогресса Ромы под руководством португальського тренера, и результатами команды в целом. Существует вероятность, что они не будут ждать июня, когда истечет срок контракта Моуринью, и сменят тренера еще до финиша сезона.

Де Росси ранее был помощником Роберто Манчини на триумфальном для сборной Италии чемпионате Европы-2020. После этого он безуспешно тренировал СПАЛ в Серии Б: 17 матчей, 3 победы, 6 ничьих и 8 поражений.

Вчера Рома уступила Милану (1:3) в матче 20 тура Серии А. Команда Моуринью с не побеждает уже в трех матчах подряд, и опустилась на девятое место с 29 очками в активе. В Лиге Европы Рома финишировала на втором месте в своей группе, а в 1/16 финала ее ждут сложные матчи против Фейенорда.