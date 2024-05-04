Какое будущее ждет ветерана и действующего капитана Реал Мадрида Начо Фернандеша?

Капитан Реал Мадрида Начо Фернандеш принял решение покинуть Реал Мадрид по окончанию текущего сезона. Ранее уже сообщалось, что защитник отказался продлевать контракт с командой и готов прервать 23-летнее сотрудничество с Лос Бланкос.

На данный момент точно не известно будущее игрока. Была информация о том, что испанец хочет завершить карьеру выступая в МЛС. Также была информация о том, что Начо готов продолжить сотрудничество с командой еще на год, но последние события заставили его отказаться от этих мыслей. Его отношения с Карло Анчелотти ухудшились, согласно сообщениям Relevo, а его замена в полуфинальном матче Лиги чемпионов против Баварии Мюнхен на 65-й минуте вызвала еще больше недовольства.

На данный момент известно, что Начо не планирует перебираться в Саудовскую Аравию, согласно сообщениямMarca, и для смены страны рассматривает США. Вряд ли он присоединится к Интер Майами, так как там выступает четыре игрока из команды главного конкурента Реал Мадрида – Барселоны, но наверняка какой-то клуб МЛС захочет заполучить в всою команду ветерана Лос Бланкос.

Начо Фернандес является воспитанником клуба и выступает за Реал Мадрид с 2010 года. Не учитывая шестнадцать матчей, проведённых за резервный состав команды, на счету полузащитника 357 поединков, в которых он забил шестнадцать голов и отдал семь результативных передач.

Примечательно, что в случае ухода Начо он станет четвертым кряду капитаном, который покидает команду. В прошлом году из команды ушел Карим Бензема, в 2022 – Марсело, а в 2021 Серхио Рамос вернулся в родную Севилью.