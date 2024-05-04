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Ферстаппен на поул-позиции. Результаты спринт-квалификации Гран-при Майами

Новости автоспорта Сегодня, 02:57
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Ферстаппен на поул-позиции. Результаты спринт-квалификации Гран-при Майами Фото: twitter.com/F1 / Автор неизвестен

Сегодня ночью состоялась квалификация спринт-гонки Гран-при Майами.

Наилучшее время показал пилот Ред Булла, действующий чемпион Макс Ферстаппен. На 0,108 секунды хуже пришел Шарль Леклер из Феррари. Тройку лидеров замкнул партнер по команде Ферстаппена – Серхио Перес.

Также стоит отметить, что Карлос Сайнс – единственный пилот, который сумел победить в текущем сезоне кроме Ферстаппена, занял пятое место в квалификации. Льюис Хэмилтон из Мерседеса завершил участие после второго сегмента и занял двенадцатое место.

Гран-при Майам
Спринт-квалификация

Третий сегмент

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) — 1:27.641
2. Шарль Леклер (Феррари) — 1:27.749
3. Серхио Перес (Ред Булл) — 1:27.876
4. Даниэль Риккардо (РБ) — 1:28.044
5. Карлос Сайнс (Феррари) — 1:28.103
6. Оскар Пиастри (Макларен) — 1:28.161
7. Лэнс Стролл (Астон Мартин) — 1:28.375
8. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) — 1:28.419
9. Ландо Норрис (Макларен) — 1:28.472
10. Нико Хюлькенберг (Хаас) — 1:28.476

Второй сегмент

11. Джордж Расселл (Мерседес) — 1:28.343
12. Льюис Хэмилтон (Мерседес) — 1:28.371
13. Эстебан Окон (Альпин) — 1:28.379
14. Кевин Магнуссен (Хаас) — 1:28.614
15. Юки Цунода (РБ) – нет времени

Первый сегмент

16. Пьер Гасли (Альпин) — 1:29.185
17. Гуаньюй Чжоу (Заубер) — 1:29.267
18. Валттери Боттас (Заубер) — 1:29.360
19. Логан Сарджент (Уильямс) — 1:29.551
20. Александер Албон (Уильямс) — 1:29.858

Напомним, что сам спринт состоится уже сегодня. Начало запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени. Через четыре часа после этого состоится квалификация основной гонки Гран-при Майами, которая пройдет завтра, в 22:00 по среднеевропейскому времени. Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию об этом Гран-при и где вы можете посмотреть его.

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