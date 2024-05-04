ВИДЕО. Матч во Франции был остановлен из-за протестов фанатов

Вчерашний матч французской Лиги 2, в котором Труа принимал в гостях Валансьен был прерван из-за поведения фанатов команды хозяев.

City Football Group owned Troyes face successive relegations, to France's 3rd tier. Fans throw flares and shout "Merci City" as game v Valenciennes is abandoned. Record signing Savio on loan at CFG Girona joins Man City next having never played for Troyes. pic.twitter.com/Dt4APB8BPX — James Nalton (@JDNalton) May 3, 2024

На 89-й минуте болельщики Труа стали бросать на поле файера, что заставило игроков даже бросать их обратно на трибуны.

😥 Fin de match catastrophique pour le football...#Ligue2BKT pic.twitter.com/MqJNCNPkmm — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 3, 2024

Такое поведение болельщиков было вызвано недовольством компанией City Football Group, которая владеет Труа. На момент остановки матча счёт на табло был 1:1 и в таком случае их команда имела в своём активе 38 очков, что на шесть балов меньше чем у Дюнкерка. И это всё за два матча до окончания сезона, что оставляло мизерные шансы на сохранение прописки в Лиге 2.

Полиция быстро ограничила фанатов, чтобы они не сумели прорваться на поле, но игра не возобновилась.

В случае вылета команды в Насьональ (третий по рангу футбольный турнир Франции) это могло стать вторым кряду понижением в классе для команды. В прошлом сезоне они заняли девятнадцатое, предпоследнее место в Лиге 1.

Пока неизвестна реакция Федерации футбола Франции, так же как неизвестна судьба матча и будет ли он доигран. Труа наверняка будет оштрафован за поведение фанатов и с большой долей вероятности покинет Лигу 2 по окончанию сезона.

Напомним, чтоCityFootballGroup принадлежит ряд клубов по всему миру, в том числе Манчестер Сити, Жирона, Палермо, Нью-Йорк Сити, а также другие клубы из Японии, Бельгии, Австралии, Уругвая, Индии и Китая.