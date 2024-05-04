ВИДЕО. Матч во Франции был остановлен из-за протестов фанатов
Вчерашний матч французской Лиги 2, в котором Труа принимал в гостях Валансьен был прерван из-за поведения фанатов команды хозяев.
На 89-й минуте болельщики Труа стали бросать на поле файера, что заставило игроков даже бросать их обратно на трибуны.
Такое поведение болельщиков было вызвано недовольством компанией City Football Group, которая владеет Труа. На момент остановки матча счёт на табло был 1:1 и в таком случае их команда имела в своём активе 38 очков, что на шесть балов меньше чем у Дюнкерка. И это всё за два матча до окончания сезона, что оставляло мизерные шансы на сохранение прописки в Лиге 2.
Полиция быстро ограничила фанатов, чтобы они не сумели прорваться на поле, но игра не возобновилась.
В случае вылета команды в Насьональ (третий по рангу футбольный турнир Франции) это могло стать вторым кряду понижением в классе для команды. В прошлом сезоне они заняли девятнадцатое, предпоследнее место в Лиге 1.
Пока неизвестна реакция Федерации футбола Франции, так же как неизвестна судьба матча и будет ли он доигран. Труа наверняка будет оштрафован за поведение фанатов и с большой долей вероятности покинет Лигу 2 по окончанию сезона.
Напомним, чтоCityFootballGroup принадлежит ряд клубов по всему миру, в том числе Манчестер Сити, Жирона, Палермо, Нью-Йорк Сити, а также другие клубы из Японии, Бельгии, Австралии, Уругвая, Индии и Китая.