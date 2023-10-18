Результаты первого раунда отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года в Азии

17 октября состоялись ответные матчи первого раунда Азиатского отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года.

Во втором этапе победителей ожидают еще 26 других сборных, которые пропускали стартовый круг.

После завершения второго раунда состоится групповой этап. Все команды разделят на девять групп по четыре участника.

По итогам первого раунда квалификации турнир покинули Гуам, Монголия, Камбоджа, Шри-Ланка, Тимор-Лешти, Макао, Мальдивы, Бутан, Лаос и Бруней.

Отборочный турнир ЧМ-2026, Азия. Первый раунд, ответные матчи.

Гуам - Сингапур - 0:1. Итоговый счет по сумме двух матчей - 1:3.

Монголия - Афганистан - 0:1. Итоговый счет по сумме двух матчей - 0:2.

Пакистан - Камбоджа - 1:0. Итоговый счет по сумме двух матчей - 1:0.

Шри-Ланка - Йемен - 1:1. Итоговый счет по сумме двух матчей - 1:4.

Тимор-Лешти - Китайский Тайбэй - 0:3. Итоговый счет по сумме двух матчей - 0:7.

Макао - Мьянма - 0:0. Итоговый счет по сумме двух матчей - 1:5.

Бангладеш - Мальдивы - 2:1. Итоговый счет по сумме двух матчей - 3:2.

Бутан - Гонконг - 2:0. Итоговый счет по сумме двух матчей - 2:4.

Лаос - Непал - 0:1. Итоговый счет по сумме двух матчей - 1:2.

Бруней - Индонезия - 0:6. Итоговый счет по сумме двух матчей - 0:12.