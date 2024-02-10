Рекордсмен Александер-Арнольд и Ливерпуль на вершине. Видеообзор матча против Бернли

Ливерпуль на Энфилде принимал одного из главных неудачников сезона, Бернли. Матч прошел в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.

Хозяева сходу решили продемонстрировать серьезные намерения, но подопечные Компани имели чем ответить. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Интересно, что голевую передачу на Диогу Жоту отдал Трент Александер-Арнольд, для которого этот ассист стал 58-м в матчах Премьер-лиги. Примечательно, что это рекордный показатель для защитников.

Во втором тайме Луис Диас и Дарвин Нуньес забили по голу и принесли «красным» уверенную победу. Благодаря этим трем очкам Ливерпуль останется лидером в турнирной таблице по итогам текущего тура.

Ливерпуль - Бернли - 3:1

Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 - O'Ши, 45