Рекордсмен Александер-Арнольд и Ливерпуль на вершине. Видеообзор матча против Бернли
Новости футбола Сегодня, 17:03
Фото: witter.com/LFC/ Автор неизвестен
Ливерпуль на Энфилде принимал одного из главных неудачников сезона, Бернли. Матч прошел в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги.
Хозяева сходу решили продемонстрировать серьезные намерения, но подопечные Компани имели чем ответить. На перерыв команды ушли при счете 1:1. Интересно, что голевую передачу на Диогу Жоту отдал Трент Александер-Арнольд, для которого этот ассист стал 58-м в матчах Премьер-лиги. Примечательно, что это рекордный показатель для защитников.
Во втором тайме Луис Диас и Дарвин Нуньес забили по голу и принесли «красным» уверенную победу. Благодаря этим трем очкам Ливерпуль останется лидером в турнирной таблице по итогам текущего тура.
Ливерпуль - Бернли - 3:1
Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 - O'Ши, 45
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