Защитник Ливерпуля установил исторический рекорд в Премьер-лиге

Most assists by defenders in Premier League history:



◉ 58 - Trent Alexander-Arnold

◎ 57 - Andy Robertson

◎ 53 - Leighton Baines



February 10, 2024