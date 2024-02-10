Защитник Ливерпуля установил исторический рекорд в Премьер-лиге
Защитник Ливерпуля Трент-Александер Арнольд установил исторический рекорд Премьер-лиги по количеству голевых передач среди футболистов его амплуа.
В матче с Бернли (3:1) англичанин отдал 58-й результативный пас в АПЛ, что больше чем у любого другого защитника, выступавшего в элитном дивизионе. По этому показателю Александер-Арнольд оставил позади своего одноклубника Энди Робертсона, у которого 57 ассистов.
Впрочем, произошел и негативный момент для защитника в сегодняшнем матче. Англичанин вынужден был покинуть поле в перерыве из-за повреждения.
Вот, что сказал о характере повреждения игрока главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп после матча.
«Та же область колена. Ничего серьезного, но он почувствовал дискомфорт там снова, и нам нужно посмотреть что там. Мы оценим степень повреждения позже. Он дал нам знать по ходу матча, поэтому мы подумали: «Что можно сделать?» затем Трент сказал: «Нет, все в порядке». Но мы решили не рисковать и заменили его", -рассказал Клопп.
Команда Клоппа вернулась на первую строчку АПЛ, обойдя Ман Сити на два очка. Но у Горожан остается один матч в запасе.