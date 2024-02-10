Ливерпуль снова первый. Мерсисайдцы обыграли Бернли в зрелищном матче

Ливерпуль на Энфилде принимал Бернли в матче 24-го тура английской Премьер-лиги. Мерсисайдцам необходимо было побеждать, поскольку Манчестер Сити сегодня обыграл Эвертон (2:0) и вышел на первую строчку в таблице.

Активнее матч начали гости, упустив несколько перспективных возможностей открыть счет. Затем инициативу перехватили мерсисайдцы, что вылилось в забитый гол по исходу полу часа игрового времени. Огорчил вратаря Бордовых Диогу Жота, ассистировал ему Трент-Александер Арнольд.

Впрочем, гости сумели отыграться незадолго до свистка на перерыв. Дара O'Ши восстановил паритет, замкнув подачу от Джоша Браунхилла.

Спустя семь минут после начала второго тайма Луис Диас ударом головой отправил мяч под правую стойку ворот Бернли и вывел Красных вперед второй раз в матче.

В оставшееся время команды показывали зрелищный футбол с обоюдными голевыми моментами. Но Бордовые свои шансы не реализовали, за что были наказаны. Окончательный счет в матче установил Дарвин Нуньес.

Команда Юргена Клоппа вернулась на первую строчку АПЛ, обойдя Ман Сити на два очка. Но у Горожан остается один матч в запасе.

Three points in front of a new league record attendance at Anfield! 🙌 pic.twitter.com/NP7JhJA0ka — Liverpool FC (@LFC) February 10, 2024

АПЛ, 24-й тур

Ливерпуль - Бернли - 3:1

Голы: Жота, 31, Диас, 52, Нуньес, 79 - O'Ши, 45