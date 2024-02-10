Холанд вернулся. Дубль норвежца принес Манчестер Сити важную победу над Эвертоном

Манчестер Сити принимал Эвертон в матче 24-го тура английской Премьер-лиги.

Горожане владели весомым территориальным преимуществом, однако до реальных моментов не доходило. Голубые не смогли сделать ни одного удара в створ Джордана Пикфорда в первой половине игры.

Во втором тайме картина на поле не изменилась. Хозяева плели кружева у штрафной площадки Ирисок, но Пикфорду не угрожали. Первый же удар в створ ворот голкипера сборной Англии стал результативным. На 71-й минуте Сити подал угловой, а Эрлинг Холанд оказался расторопнее всех в штрафной площадке гостей и мощным ударом пробил Пикфорда.

Стоит отметить, что этот гол стал для звездного норвежского нападающего первым с ноября.

В оставшееся время Горожане спокойно довели матч до победы, забив еще раз. Холанд разобрался с Братуэйтом и вышел на свидание с Пикфордом, после чего еще раз расписался в воротах голкипера Ирисок.

Команда Хосепа Гвардиолы обошла в таблице Ливерпуль, но мерсисайдцы свой матч против Бернли начнут в 16:00 по центральноевропейскому времени. Не стоит забывать, что по итогам 24 тура у Сити все еще останется игра в запасе.

АПЛ, 24-й тур

Манчестер Сити - Эвертон - 2:0

Голы: Холанд, 71, 85