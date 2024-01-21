Рефери принял правильные решения. Анчелотти прокомментировал скандальный матч Реал - Альмерия

В сегодняшнем поединке Реал на своем поле сумел вырвать победу у Альмерии, проигрывая по ходу матча в два гола. Футболисты Альмерии жаловались на судейство, ведь арбитр назначил в их ворота пенальти и не засчитал забитый гол.

После игры свое мнение об этом высказал главный тренер мадридцев Карло Анчелотти.

«Странная игра. Первая часть была очень плохой. Я понимаю свист трибун. Уже на 30-й минуте я думал о заменах. Я неправильно оценил вчерашнюю тренировку. Это была уставшая команда. Все хотят играть и говорят, что у них все хорошо. Во второй половине встречи было что-то другое, у нас была поддержка и толчок этого стадиона, что очень важно. Я понимаю гнев Альмерии из-за решений ВАР, но я думаю, что они были приняты правильно. Я думаю, что рефери принял правильные решения, а не ВАР. ВАР предупреждает, а рефери принимает решения. И я думаю, что он был прав. Я понимаю ваши жалобы, но эти три решения верны», - сказал Анчелотти.

После этого матча Реал остается лидером в турнирной таблице, однако Жирона свой матч против Севильи еще не сыграла.