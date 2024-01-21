Огненный матч в Ла Лиге. Реал вырвал победу над Альмерией, проигрывая в два мяча

Реал на Сантьягу Бернабеу принимал аутсайдера Ла Лиги Альмерию. Команды встретились в рамках 21-го тура испанского чемпионата.

Начало матча стало настоящим шоком для команды Карло Анчелотти: дерзкие гости вышли вперед менее чем через минуту после стартового свистка. Ларжи Рамазани точным ударом закончил стремительную контратаку Альмерии.

После этого Сливочные усилили давление на ворота гостей, но неожиданно для трибун Бернабеу пропустили второй раз. Удвоил преимущество красно-белых Эдгар Гонсалес.

Второй тайм начался с тотального преимущества Реала в контроле мяча. Очередная атака Сливочных закончилась назначением пенальти в ворота гостей за игру рукой Кайки в штрафной площадке своей команды. 11-метровый реализовал Беллингем.

Спустя несколько минут Альмерия забила третий гол, но взятие ворот не было засчитано после просмотра VAR из-за нарушения правил Серхио Аррибаса в атаке. Реал продолжал нажимать на ворота гостей и отыгрался усилиями Винисиуса Жуниора.

В распоряжении команды Анчелотти оставалось больше 30 минут игрового времени и она все-таки дожала соперника. Сначала Беллингем переправил мяч в ворота красно-белых на 77-й минуте, но гол не был зачитан после очередного простора системы VAR. А вот в компенсированное время Карвахаль забил уже законный гол после передачи Беллингема и принес своей команде волевые три очка.

Ла Лига, 21-й тур

Реал - Альмерия - 3:2

Голы: Беллингем, 56, с пенальти, Винисиус, 67, Карвахаль, 90+9 - Рамазани, 1, Э. Гонсалес, 43