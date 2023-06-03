"Реал" определился с приоритетом на позицию нападающего

Мадридский “Реал” хочет купить нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Marca.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру англичанина в качестве приоритетного варианта для усиления атаки в летнее трансферное окно. Впрочем, приобрести форварда будет непросто, так как английским клуб хочет получить за него около 100 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кейн готов сменить клуб, но хотел бы остаться в английской Премьер-лиге.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до летта 2024 года.

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