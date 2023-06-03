"Челси" согласился продать форварда в "Реал"

"Челси" согласился продать форварда Кая Хаверца в "Реал".

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб готов на такой шаг, если “сливочные” сделают достаточно крупное предложение.

Напомним, что соглашение футболиста с игроком рассчитано до июня 2025 года, а его ориентировочная стоимость составляет €60 млн.

В прошло сезоне футболист сборной Германии провел 47 матчей за "Челси" во всех турнирах и забил девять голов.